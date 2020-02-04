بسم الله الرحمن الرحيم

تيار المستقبل

تصريح حول اتجاهات التطبيع مع إسرائيل

استقبل اعضاء التيار خبر لقاء رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بشخصيات علي رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بدولة أوغندا بصدمة كبيرة ، إنه و إضافة إلي الدعوة التي قدمت إلي البرهان للتوجه إلي الولايات المتحدة الأمريكية ضمن وجهة للإقليم مرسومة من إرادات الدول الإمبريالية الكبرى معلومات تثير الأسف البليغ و ذلك لعدة أعتبارات :

الأول / أن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي و كل هياكل السلطة الإنتقالية هي مؤسسات ليست منتخبة و لا تعبر عن إرادة الشعب.

الثاني / أن الهياكل الانتقالية تحكمها مهام تسييرية لحين قيام إنتخابات تفصح عن أرادة الشعب الحقيقية ، و لا يمكن للهياكل السلطوية الحالية أن تتخذ سياسات أو قرارات كبرى تتعارض مع روح الشعب.

الثالث / أن الوثيقة الدستورية علي علاتها الكبيرة قد عرفت مجلس السيادة بأنه مجلس تشريفي ، هذا التعريف يتناقض مع التدخلات التي يمارسها قادة المجلس و بالأخص الجناح العسكري ، فيما يتعلق بتوجهات الدولة الخارجية في الأشهر القليلة الماضية.

و بناء عليه يقوم رفضنا لما ورد في هذه الاخبار علي التالي :

[1] – أن الإرادة الشعبية للسودانيين ومابيعبر عنها من توجهات خارجية لا تمثلها إلا مؤسسات منتخبة.

[2] – أن روح الشعوب الحرة و المقاومة تفرض علينا أخلاقيا الوقوف ضد أي سلطة تصادر حقوق المجتمعات و نعني هنا الشعب الفلسطيني و كل شعوب الجنوب المضطهدة ، و أن نرفض أي تحرك من السلطة الإنتقالية نحو التقارب مع السلطة الإسرائيلية و الدول الداعمة للجريمة الكبرى .

[3] – أن مجلس السيادة و هياكل السلطة الإنتقالية هي مؤسسات لا تعبر عن الإرادة الشعبية و بالتالي فعليها الإلتزام بمهامها المحددة فورا ، إلي حين قيام الإنتخابات .

[4] – أن الشق العسكري في السلطة الإنتقالية يحاول أن يتغول سلطويا و أن يفرض نفوذه علي مؤسسات الحكم المختلفة ، و أنه يخطو في خطوات مناهضة لثورة ديسمبر و إرادة الثوار.

شعبنا الأبي:

اننا فى تيار المستقبل واتساقاً مع المبادي الكلية التي ننطلق منها نرفض اى توجه للتطبيع مع مع الكيان الصهيوني وندعو الشعب لمقاومتها.

دام شعبنا حراً ابياً

المكتب السياسي

٣/٢/٢٠٢٠

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