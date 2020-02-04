مرور الخرطوم تواصل حملاتها التوعوية بمدارس الولاية

نظمت دائرة مرور ولاية الخرطوم حملات توعوية مرورية لمدارس الولاية بهدف توعية التلميذ والتلميذات بأهمية تحقيق السلامة المرورية وسط اىمجتمع.

وتفيد مصادر بحسب صحيفة المجهر، ان الحملة التى تأتى تحت رعاية مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم استهدفت معاهد الصم والبكم لعدد “379” تلميذ وتلميذة بالتنسيق مع الأستاذة سوسن عوض مدير التربية الخاصة بولاية الخرطوم وحضور الأستاذة امال عوض الامين العام لاتحاد الصم والبكم بالولاية بجانب “18” من المعلمين.

يذكر ان هذه الحملات ظلت متواصلة لعدد من مدارس الولاية استفاد منها عدد كبير من الطلاب فى المعرفة المرورية وكيفية التعامل فى عبور الطريق وغيرها من المهام التى يوديها رجل المرور من أجل تحقيق السلامة المرورية وسط المجتمع. وفى ختام الحملة تم توزيع الجوائز والهدايا على الفائزين فى بادرة وجدت الاشادة والتقدير.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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