بعد الفضيحة .. رياض محرز يطلق زوجته البريطانية ومفاجأة بشأن علاقته بصديقة زميله في الفريق !

قام رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر ، بتطليق زوجته ريتا جوهال البريطانية من أصل هندي بعد خيانتها لها بعد ظهورها مع بطل ملاكمة في ملهى ليلي ، وفق لما كشفته تقارير إعلامية إنجليزية .

وأكدت صحيفة “ذا صن”عن مصادر مقربة من اللاعب، أن محرز طلق زوجته ريتا، وهو الآن يواعد فتاة تدعى تايلور، وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد.

ووفقا للصحيفة ، تايلور البالغة 22 عاما، والتي كانت مرتبطة سابقا بزميل محرز في مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، رفضت في البداية تطوير علاقتها بالدولي الجزائري قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي.

وقالت الصحيفة إن تايلور دعمت محرز خلال مشاركته مع فريقه الأربعاء الماضي في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد، كما شوهد الثنائي مؤخرا وهما يغادران أحد الملاهي الليلية.

جدير بالذكر أن محرز عقد قرانه على ريتا في أغسطس 2015، وأنجبت له ابنتين وأشارت الصحيفة إلى أن محرز طلق ريتا في محكمة مدينة مانشستر، دون الإشارة إلى تاريخ وقوع الطلاق.

صحيفة المرصد

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