فنان عراقي يتهم نانسي عجرم بـ”السرقة”

وجه فنان عراقي، اتهام السرقة للفنانة نانسي عجرم، التي لم تنته قضية زوجها بعد قتله شابا سوريا بعد أن قال إنه اقتحم بيته بهدف السطو المسلح.

وكتب الفنان العراقي روني داوود، أن نانسي سرقت أغنية له، موضحا تفاصيل بشأن ذلك، مستعرضا مقاطع من أغنية له تحمل الاسم ذاته الذي اختارته الفنانة اللبنانية لأغنيتها الجديدة.

وتحمل الأغنية اسم “قلبي يا قلبي” الاسم ذاته لأغنية قديمة سبق أن أداها الفنان العراقي.

ونشر داوود، مقطع فيديو يوضح من خلاله “كيفية قيام الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالاستيلاء على حقوقه، وسرقة الأغنية”.

وعلق بالقول: “أغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي مسروقة فعنوان الأغنية والفكرة والمحتوى مسروقان بذكاء بنفس التقطيعة والسكتات وبعض أجزاء اللحن، وإليكم الأدلة القاطعة في هذا الفيديو الذي يتم المقارنة فيه بين أغنية الفنان روني داوود والفنانة نانسي عجرم”.

وتعد الأغنية المذكورة، الأولى لنانسي بعد حادثة قتل الشاب السوري التي وقعت في منزلها على يد زوجها فادي الهاشم، حيث لم يقل القضاء كلمته الأخيرة.

عربي 21

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