“أنا قادم من ووهان” .. شاب يثير الذعر داخل طائرة ويجبر قائدها على العودة بسبب “كورونا” !

أثار شاب حالة من الذعر بين ركاب طائرة وأجبرها على العودة من حيث أقلعت، والهبوط بشكل اضطراري بعد ما أعلن “مزحة كورونا” على الملأ.

ووفقا لما نشرته صحيفة صحيفة “مترو” البريطانية، فقد أقلعت الطائرة الكندية من مطار تورنتو إلى جامايكا وعلى متنها 243 راكبا قبل أيام.

وبينما كانت الطائرة محلقة فوق السحاب، خرج الشاب الموسيقي جيمس بوتوك (28 عاما)، من مقعده، وقال بصوت مرتفع ” انتباه من فضلكم. لقد عدت للتو من مدينة ووهان. عاصمة فيروس كورونا”.،وأضاف” أشعر بأنني لست على ما يرام.. شكرا لكم”. وكان يرتدي كمامة وقفازات.

فيما انتشر الذعر بين ركاب الطائرة، ولم يفلح توضيحه أن الأمر “مجرد مزحة” في التخفيف من روع الركاب،واضطر قائد الطائرة إلى تغيير مسارها والعودة إلى مطار تورنتو للهبوط الاضطراري هناك، رغم أنها كانت قد قطعت نحو نصف المسافة وكان يمكنه الهبوط في مكان الوصول في نفس المسافة التي قطعها للعودة.

ولدى هبوط الطائرة، ألقت السلطات الكندية القبض على بوتوك، ووجهت إليه تهمة إلحاق الأذى بعد أن أجبر الطائرة على تغيير مسارها، وبالتالي إلغائها ، وأشار بوتوك في تصريح لصحيفة كندية أنه أراد أن يحصل على “فيديو يحقق مشاهدات كبيرة”.

صحيفة المرصد

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