معلومات جديدة في محاكمة سبعيني متهم باغتصاب (3) طفلات

عقدت محكمة الطفل بام درمان برئاسة القاضي ابراهيم حسن الطاهر جلسة محاكمة ستيني، متهم باغتصاب ثلاث طفلات منهن “شقيقتيهن” اعمارهن بين “6-8-12” وذلك بالصالحة احدى ضواحي ام درمانواستمعت المحكمة الى اقوال محرر اورنيك الطب الشرعي جمال يوسفمدير مشرحة ام درمان.

وتمت مناقشته في مستندات الاتهام من هيئتي الاتهام متمثلة في وكيل نيابة الطفل بام درمان عن النائب العام عن الحق العام، وممثل الدفاع في الحق العام، وممثل الدفاع في الحق الخاص، و بحسب صحيفة السوداني الدولية حددت المحكمة جلسة اخرى لسماع الشاكين وهم اولياء المجني عليهن.

وحسب البلاغ ان المتهم قام باغتصاب ثلاث طفلات منهن شقيقتين بمنطقة الصالحة وتم التحري مع المتهم وانكر التهمة المنسوبة اليه.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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