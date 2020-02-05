تخريب يطال مستشفى النو بعد وفاة شاب وسرقة معدات

كشفت د.الزلال محمد حسن المدير العام لمستشفى النو بمحلية كرري أن مريضا أجريت له عملية زائدة طارئة توفي أثناء العملية، وأنه في حالة حدوث هذا الأمر واذا كان هنالك شك فى سبب الوفاة يتم بموجبها اتباع الإجراءات القانونية فكان التفاعل غريبا من ذوي المتوفى حيث تم تكسير الأبواب والشبابيك وغرفة العمليات وكثير من المعدات والاثاثات والوحدة الهندسية والطوارئ وأجهزة الازمة وتم سرقة عدد من السماعات وموازين الضغط و( كسر خزانة عقار البسيدين ) وهو ماده مخدرة لاتعطى إلا بوصفه طبية مسكنة للالم. وقالت د. الزلال في تعميم صحفي الأرباعاء إن الطوارئ الآن غير مؤهلة لاستقبال اي مريض وناشدت بدعم المستشفى لسير العمل بها .

الخرطوم5-2-2020م (سونا)

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