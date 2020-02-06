بيل غيتس يتبرع بـ100 مليون دولار لمكافحة كورونا

أعلنت مؤسسة بيل غيتس عن تخصيص 100 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا، من خلال تحسين جهود الكشف والعزل والعلاج، وحماية السكان المعرضين للخطر، وتطوير اللقاحات.

وكانت المؤسسة قد التزمت في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بدفع بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم هذه الجهود.

وقال مارك سوزمان، المدير التنفيذي لمؤسسة بيل غيتس، في بيان نقله موقع cnet الأمريكي: ”يجب على المنظمات المتعددة الأطراف، والحكومات الوطنية، والقطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري العمل معا لإبطاء وتيرة تفشي المرض، ومساعدة الدول على حماية مواطنيها الأكثر ضعفا، والإسراع في تطوير الأدوات اللازمة للسيطرة على هذا الوباء“.

وأضاف البيان: ”نأمل أن تساعد هذه الموارد في إيجاد استجابة دولية سريعة وفعالة، ويجب أن تسترشد هذه الاستجابة بالعلم، وليس الخوف، وأن تستند إلى الخطوات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية حتى الآن“.

وطالبت منظمة الصحة العالمية بحوالي 675 مليون دولار، كتمويل عام لخطة، سماها مديرها العام بـ“الاستراتيجية“، للتصدي لفيروس كورونا، 60 مليون دولار منها ستخصص لتمويل عمليات المنظمة، وباقي المبلغ سيُرصد للدول المعرضة للخطر.

وحصد فيروس كورونا، الذي اكتشف لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي، حياة أكثر من 560 شخص، وأصاب 27300 آخرين.

إرم نيوز

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