أول إجراء سوداني بعد “لقاء التطبيع”

قال المتحدث باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن، إن السودان وافق على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

جاءت هذه الخطوة بعد يومين من اجتماع مفاجئ بين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا بإفريقيا والذي يُطلق عليه “لقاء التطبيع”.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني أنه كان هناك اتفاق “من حيث المبدأ” على أن تستخدم الطائرات التجارية المتجهة من أمريكا الجنوبية إلى إسرائيل المجال الجوي السوداني، مضيفا أن بعض الجوانب الفنية لا تزال موضع دراسة وأن السودان لم يوافق على عبور شركة العال الإسرائيلية مجاله الجوي.

وقال إن السودان لم يعلن التطبيع الكامل مع إسرائيل، لكن هذه الخطوة هي في إطار تبادل للمصالح.

وأثار لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا جدلا بالسودان بعدما قال مسؤولون إسرائيليون إنه سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين.

وزاد التوتر بين قيادات الجيش والجماعات المدنية التي تتقاسم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي، وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعين طارئين حول لقاء أوغندا الذي تقول الحكومة السودانية إنها لم تُبلغ به.

ورد الجيش السوداني ببيان سياسي نادر، يوم الأربعاء، يصف رحلة البرهان للاجتماع مع نتنياهو بأنها في إطار “المصلحة العليا” للأمن القومي وللسودان.

مصراوي

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