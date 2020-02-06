الارصاد: ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة ان تواصل درجات الحرارة بشقيها العظمى و الصغرى ارتفاعها التدريجي في جميع انحاء البلاد متوقها هطول امطار خفيفة بساحل البحر الاحمر

واوضح التقرير ان اعلى درجة حرارة رصدت بمدينة القضارف سجلت 36 درجة وسجلت ادنى درجة حرارة بمدينة دنقلا 14 درجة موضحا ان اعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 32 درجة وادنى درجة 15 درجة. كما توقع التقرير ان تسود رياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة الى متوسطة السرعة في جميع انحاء البلاد اثناء ساعات النهار، مع طقس مشمش بمعظع اجزاء البلاد .

سونا

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