بشرى سارة للعمالة الوافدة .. إلغاء “نظام الكفالة” في السعودية قريباً

كشفت مصادر عن قرب صدور قرار يتضمن إلغاء نظام الكفالة في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين.

ووفقا للمصادر بحسب موقع “مال” الاقتصادي ، فإن هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها السعودية بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 .

وأشارت المصادر إلى أن القرار سوف يعطي الوافد حرية الخروج والعودة بل والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.

صحيفة المرصد

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