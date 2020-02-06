أم الحسن وفاطمة (الدايتين) أشرفن على ولادة الطفل (بنيامين نتنياهو)، التي تمت علي أرض السودان في قرية (نوري)

نتنياهو ومطار مروي الدولي .

هل السودان مقبل علي متغيرات في علاقاته الخارجية .!!؟؟.

▪لقد غاب السودان كثيرآ عن دوره الإقليمي والدولي بفعل المتغيرات والظروف التي مرت عليه .!!؟؟ ▪وإنحصر دوره فقط في الشرق الأوسط في دعم القضية الفلسطنية، ولكن دوره ليس علي المستوي المطلوب حيث ظل بعيدآ عن كثيرٍ من الملفات.!!؟؟ ▪هل تحدث متغيرات في علاقات السودان الخارجية في ظل النظام الحالي ( المشترك )، بشعاره حرية سلام وعدالة .!!؟؟. ▪هل تمتد آيادي السودان البيضاء للملف اليهودي الفلسطيني ، والملف اليهودي السوداني .!!؟؟. ▪كل شئ وارد غير مستحيل في هذا الزمن الذي أصبحت تحكمه المصالح والحسابات والحقائق !؟؟. ▪هل يكون الفصل الرابع عشر ، من ( الوثيقة الدستورية الملزمة لأطرافها )، وثيقة الحقوق والحريات ( ١٧ )، هي المدخل لأحياء العلاقات اليهودية الأسرية السودانية، التي يمكن أن تطالب بتأهيل وترميم ( المعابد)، اليهودية بالسودان .!!؟؟. ▪هل يطالب رئيس وزراء الكيان ( اليهودي )،بذلك فهو سوداني ( المولد ).!!؟؟ ▪تتحدث الوثيقة عن ( لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة ) .!!؟؟.

▪في القوانين الداخلية لبعض الدول كل مواطن أجنبي عاش فيها فترة ( خمسة سنوات)، يستحق أن يكتسب جنسية تلك الدولة.!!؟؟.

▪كان الطفل بنيامين نتنياهو بالسودان يحبو ويلعب ، ويرتع ( عشرة سنوات )، ودخل مدرسة حبيب الأول الإبتدائية ليدرس بها .!!؟؟. ▪كانت ( ولادة )، الطفل ( بنيامين )، نتنياهو بالسودان .!!!؟

▪عندما كانت ( والدته )، التي تعيش بقرية ( نوري )، بشمال السودان ، قد شعرت بألم الولادة .!!؟؟ ▪كان ( أهلها)، قد ذهبوا إلي إحضار ( الداية)، المشهورة ( بت الدقيل )، لولادة بنتهم لكنها أعتذرت عن ذلك فهي مشغولة بولادة بنتها .!!؟؟.

▪ثم ذهب أهلها إلي الداية ( أم الحسن عبد الفتاح )، من منطقة ( الباجور )، فهي التي قامت بولادة الطفل ( بنيامين )، في شهر أكتوبر عام ١٩٤٩م، وقالت كلمتها المشهورة ( لايمنعني أحد من إداء العمل ( الإنساني )، حتي لو كانت الولادة ، ولادة ( يهودي ).!!؟؟.

▪كانت قد ساعدتها في تلك الولادة الداية ( فاطمة بت الحسن )، من منطقة ( العطرون )، بنُّوري !!؟؟. ▪أم الحسن وفاطمة ( الدايتين)، المشهورتين، هُن اللاتي أشرفن على ولادة الطفل ( بنيامين نتنياهو )، التي تمت علي أرض السودان في قرية ( نوري )، بشمال السودان .!!؟؟.

▪كان الأستاذ ربيع سيدأحمد بيه ( المدرس )، بمدرسة حبيب الأول الإبتدائية في أعوام ( ٥٧— ١٩٥٨م). قد درس الطفل ( بنيامين ). !!؟؟.

▪الأستاذ ربيع سيدأحمد بيه، ( والد )، الأستاذ ( النابغة)، أحمد ربيع، أستاذ الفيزياء والكيمياء الذي ( وقع )، عن قوي إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الإنتقالي الإتفاق ( السياسي) ، والإعلان ( الدستوري ) .!!؟؟.

▪هل يتولي الأستاذ أحمد ربيع ، وهو واحد من ممثلي قوي إعلان الحرية والتغيير ، الملف اليهودي السوداني ، فهو من أبناء قرية ( نوري )، البلدة التي ولد بها رئيس وزراء إسرائيل (بنيامين نتنياهو )، والذي كان لوالده الأستاذ المربي ( الفضل )، في تعليمه بمدرسة حبيب الأول الإبتدائية.!!؟؟.

▪مطار مروي الدولي جوار قرية ( نوري )، السودانية ، قد صمم لإقلاع وهبوط الطائرات ( الضخمة )، ويعتبر من أكبر المطارات في ( أفريقيا )، والذي تم منحه الشهادة الأعلي من منظمة الطيران العالمية، هل يتسع مدرجه لإستقبال إبن القرية ومولودها ( بنيامين نتنياهو )، في زيارة رسمية ، أو سياحية ، أو غيرها .!!؟؟

▪هل يفتح مطار مروي الدولي أبوابه للسواح اليهود من أجل زيارة نبي الله، آيزر ، ( عزير. )، المدفون في إهرامات ( نوري ).!!؟؟. ▪هل تري القرية الصغيرة ( نوري )، قريبآ ، السوداني( إلياهو خضر شاؤول )، سفير إسرائيل بمصر سابقآ ، شقيق بندة و موسي ، وعبد الجليل .!!؟؟

▪قرية نوري وسوق حلوف بالطويلاب ، مازالا ، يحافظان علي ( مساكن )، وذكري اليهود ( الأحبارالثلاثة )، نتنياهو ، و سكلي ، وشاؤول .!!؟؟.

▪اليهود الذين يسيطرون علي إقتصاد العالم، ومازال السودان في مكانه (ساكن) لا ينمو ولا يتحرك .

الأستاذ

صلاح محمد الحسن

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