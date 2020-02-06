لأول مرة… الكشف عن “تفاصيل مثيرة” في قضية مقتل خادمة فلبينية بالكويت

أنكر الكويتي وزوجته المتهمان بقتل الخادمة الفلبينية جانيلين فيلافيند، تهمة القتل العمد، وكشفا عن تفاصيل وصفت بالـ”مثيرة”.

ووفقا لما نشرته صحيفة “القبس” الكويتية، اتهم الرجل وزوجته الخادمة بالقيام بأعمال سحر وشعوذة ضده.

وتوفيت الخادمة في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن نقلها المواطن المتهم إلى المستشفى، وسط شبهات بتعرضها للتعذيب عقب رصد آثار اعتداء على جسدها.

وتضمن تقرير الاتهام الصادر عن النيابة العامة تفاصيل جديدة عن القضية، من بينها أن “المتهمة حرمت الخادمة من الطعام الكافي، وسجنتها داخل إحدى غرف المنزل؛ بسبب شكها بقيام الخادمة بأعمال سحر وشعوذة ضد زوجها المتهم”.

وأضاف التقرير “الزوجة المتهمة قامت بالتعدي على الخادمة قبل شهرين من وفاتها، بالضرب العنيف، بجانب استخدام بعض الأدوات كجهاز الكي المنزلي وملعقة طعام خشبية وعصا خشبية وملعقة حديدية”.

وأشار التقرير إلى أن “الاعتداء على الخادمة كان بسبب خلافات سابقة نتيجة حرمانها من أجورها المستحقة، إلا أن المتهمة أنكرت هذه التهم مؤكدة أنها كانت تحسن معاملة خادمتها”.

سبوتنيك

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