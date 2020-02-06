أول رد من ميريام فارس على تقليد شاكيرا لها

ردت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، على الحملة التي أطلقها متابعيها دعما لها مؤكدين أن شاكيرا تقلدها.

وأكد جمهور ميريام فارس أن الفنانة العالمية شاكيرا تقلد الاستعراضات التي تقدمها الفنانة اللبنانية، موضحين أن النجمة العالمية شاكيرا قلدتها بالرقص مؤخرا.

وردت ميريام فارس على الموضوع بطريقة غير مباشرة، بإعادة نشر تغريدات محبيها، والتي تضمنت فيديو نشره أحد المعجبين يقول إن شاكيرا تقلد ميريام.

واعتبر البعض أن الفنانة اللبنانية أرادت التأكيد على كلام المعجبين بطريقة غير مباشرة، خاصة أنها كتبت على الفيديو: “توارد أفكار”.

سبوتنيك

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