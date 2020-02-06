شاهد: (أحمر) مراسلة العربية “رفيدة ياسين” بجانب “أبوالعركي البخيت” يثير تعليقات رواد مواقع التواصل

أثار ظهور مراسلة قناة العربية (الحدث) الاعلامية السودانية رفيدة ياسين بفستان أحمر صارخ بجانب الفنان الشهير أبوعركي البخيت، تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، بعد أن غردت بها (رفيدة) على حسابها بتويتر

بينما أعجب البعض باناقتها، انتقدها آخرين على هذا الفستان (الصارخ)، وعلق أحدهم رفيدة من خوذات الحروب والسترات الواقية إلى نجمة بفساتين السهرات.

وكانت (رفيدة) قد نشرت الصورة على حسابها قائلة:

( مرسال الشوق يا الكلك ذوق .. هنيئاً للجميع بتقديم العركي لأغنية جبل مرة للكابلي، في حفل تكريمه الكبير .. وهنيئاً لي بتقديم جبلين ( الكابلي وأبوالعركي).

الخرطوم (كوش نيوز)

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