غوارديولا يعلق على “رحيل ميسي عن برشلونة”

أعرب مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي جوسيب غوارديولا، عن أمله في أن ينهي النجم ليونيل ميسي مسيرته الكروية مع فريقه برشلونة الإسباني، وسط تقارير أفادت أن الأرجنتيني قد يرحل عن “كامب نو” بنهاية الموسم الجاري.

وقال غوارديولا، في وقت تروج فيه شائعات حول انتقال “البرغوث” إلى صفوف بطل الدوري الإنجليزي خلال العامين الأخيرين: “سيبقى هناك، هذا هو أملي”.

وأضاف غوارديولا: “أعتقد أن ميسي سينهي مسيرته هناك”، في إشارة إلى برشلونة، وفق ما نقلت “رويترز”.

وعادت الشائعات حول انتقال ميسي (32 عاما) إلى مانشستر سيتي، التي بدأت منذ استلام غوارديولا تدريب الفريق الإنجليزي عام 2016، إلى الظهور مجددا في الآونة الأخيرة، على خلفية مفاوضات تمديد عقد قائد النادي الكتالوني ومنتخب الأرجنتين الذي ينتهي في يونيو 2021.

وزادت حدة الشائعات عقب توتر العلاقة بين ميسي والمدير الرياضي لبرشلونة الدولي الفرنسي السابق إريك أبيدال، بعدما أدلى الأخير بتصريحات حول ظروف إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي أزعجت أفضل لاعب في العالم 6 مرات.

وصرح أبيدال، الثلاثاء، لصحيفة “سبورت” الكتالونية، قائلا إن “الكثير من اللاعبين لم يكونوا راضين” عن فالفيردي الذي أقيل منتصف يناير الماضي وعُين بدلا منه كيكي سيتيين.

وعلى غير عادته، رد ميسي عبر حسابه على “إنستغرام”، قائلا: “بصراحة لا أحب هذا النوع من الأمور. أعتقد أنه يجب أن يكون الجميع مسؤولا عن مهامه ويتحمل مسؤوليات قراراته. نحن أول من يتحمل المسؤولية عندما لا نكون جيدين. المديرون أيضا يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم”.

ويملك ميسي بندا في عقده يسمح له بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف، وبحسب بعض وسائل الإعلام الإسبانية والإنجليزية فإن الصراع المفتوح مع أبيدال قد يعجل باستخدام هذا البند من قبل الأرجنتيني.

سكاي نيوز

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