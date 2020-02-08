الطفل البطل.. حاول إنقاذ شقيقته الرضيعة من حريق فرحلا سويا

بذل طفل صغير في الرابعة من عمره، قصارى جهده لإنقاذ شقيقته الرضيعة إلا أن الاثنين لقيا مصرعهما في حريق شب داخل غرفة نومهما بنيكاراغوا.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، احتضن الطفل أخته الرضيعة ليحجب عنها ألسنة اللهب الناجمة عن حريق اشتعل داخل الغرفة بسبب ارتفاع حرارة كمبيوتر لوحي أثناء شحنه.

ولم يتمكن الأب صاحب الـ24 عاما من فتح باب الغرفة على الفور، إلا أن في النهاية تمكن من الدخول ليجد ابنه الصغير ممددا فوق أخته ويحتضنها بقوة حتى يمنع وصول ألسنة اللهب لها.

وتم نقل الطفلين إلى المستشفى، إلا أن الطفل الصغير فارق الحياة بسبب نسبة حروق بلغت 100% من جسده، بينما توفيت الرضيعة في وقت لاحق.

وأعرب الأب عن تأثره الشديد بشجاعة ابنه، موضحا أن ابنته الصغرى عاشت وقتا أطول بالمستشفى بفضل ما قام به شقيقها، حتى وإن كان الاثنان قد رحلا بسبب الحريق.

سبوتنيك

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