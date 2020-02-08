أصالة نصري تسخر من أحلام في الكويت

هاجمت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، المطربة السورية، أصالة نصري، متهمة إياها بالسخرية من صديقتها، المطربة الإماراتية أحلام في أحدث حفلاتها الغنائية بالكويت.

وعلى الرغم من أن أصالة لم تذكر أحلام بصفة شخصية في الحفل، إلا أنها تحدثت بسخرية من اتباع بعض النجمات لتغيير إطلالتهن خلال الحفل الواحد.

وقالت في انتقادها الذي اعتبره الكثيرون، أنه موجه لأحلام: “عندي فستانين ورا الكواليس حاطتهن احتياط قلت يمكن اتعودتوا على التغيير فبغيرهن ولا ماشي حالي بفستان واحد”، ثم أردفت: “عموما الريش جاهز”.

وكانت أحلام في حفلها الأخير بالرياض بدلت فيه بثلاث فساتين مختلفة من ضمنها فستان أسود مع ريش يغطي منطقة الظهر ويبدو كجناحي ملاك، ولفتت الانظار بمجوهراتها الماسية الضخمة والتي بلغ سعرها أكثر من 7 مليون دولار أمريكي في إطلالة واحدة.

وقامت فجر السعيد في المقابل بالهجوم على أصالة نصري، عبر حسابها على “تويتر”، قائلة لها إن أحلام تستحوذ على تفكيرها طوال الوقت.

وغردت فجر السعيد لأصالة: “أنتي تحيين حفل بالكويت والجمهور جاء ليسمع غنائك فما دخل فساتين أحلام وريشها الأسود ‏بالموضوع”.‏

وطالبت السعيد أصالة بالتركيز في فنها، وسألتها لماذا دائما أحلام مسيطرة على تفكيرك؟ مستطردة: “حتى في قمة اندماجك بالغناء، ‏دون رغبة من الجمهور في معرفة عدد فساتين أحلام”.‏

وكانت أصالة أحيت حفلا غنائيا، أمس الجمعة، ضمن حفلات مهرجان “هلا فبراير” السنوي بالكويت‎.‎

وما زال الخلاف بين أصالة وأحلام قائما منذ العام الماضي، وذلك جدال نشب بينهما على موقع “تويتر” حول فجر السعيد، انتهى بقيام كلا منهما بعمل “بلوك” للأخرى.

سبوتنيك

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