استبدال كامل إنارة جسر الإنقاذ وانارة مقابر ولاية الخرطوم

وقف والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن أحمد عابدون حماد وبرفقته المدير العام لوزارة البنى التحتية والمواصلات المهندس الصافي أحمد آدم و الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة وقف اليوم وفي إطار جهود هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه في أعمال الصيانة الدورية للجسور وقف على استبدال وتغيير كامل للمبات إنارة جسر الإنقاذ.

هذا وقد أوضح المهندس الصافي بحسب سونا أن هيئة الطرق والجسور قامت بتغيير كل الإنارة القديمة من لمبات صوديوم تعمل بطاقة كهربائية عالية إلى لمبات ( LED ) حديثة تعمل بطاقة ذات استهلاك أقل إضافة إلى تميزها بخفة وزنها، مؤكدا أن هذه الأعمال سوف تعمم على كل جسور الولاية .

من جانب آخر أكد المهندس الصافي خلال وقوفه على اكتمال كافة أعمال أسفلت المحطة الوسيطة بود دفيعة أن أعمال هيئة الطرق والجسور تعم كل المحليات في جميع مجالات البنى التحتية ( جسور وطرق ومصارف مياه ومحطات )، مشيرا إلى أن العمل يسير بصورة جيدة بجسر الدباسين ومنحدرات جسر المك نمر إلى جانب النهضة الكبرى للطرق التي تنتظم بالولاية وخاصة مداخل جسر الدباسين الغربية والشرقية وأعمال الطرق الخارجية والزراعية أم تكالي وطريق الشيخ الأمين أبوقرون إلى جانب طريق أبرق والسروراب وجبيل الطينة، متمنياً استمرارها وإنجازها حتى تساهم في تقديم خدمة ممتازة توفر على المواطن الكثير من الخدمات و تضع الخرطوم في مصاف العواصم الكبيرة.

من جهته وجه والي ولاية الخرطوم بأن تعمم الإضاءة بمواصفاتها الجديدة على إنارة المقابر بالولاية.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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