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فيديو: مذيع ومغني سعودي يرقص بالكرسي على أنغام “طاسو” السوداني ورواد التواصل يصفون “طاسو” بالعالمي

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فاجأ مقدم برنامج ( Arabs Got Talent) ومغني الراب السعودي قصي الخضر رواد مواقع التواصل العربية والسودانية “خاصة”  في إحدى حفلاته حيث قام قصي في نهاية الحفل بالرقص على أنغام العازف السوداني عبد الرحيم الملقب “بطاسو ” وحمل الكرسي بطريقة جنونية .

وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) وجد الفيديو الكثير من التفاعل في مواقع التواصل الإجتماعية وخاصة السودانيين واصفين ما حدث بالعالمي وأن الفن السوداني وصل إلى جميع دول العالم حيث قال البعض منهم (الذ حاجه طاسو سألو من الحاصل قال زمان تمشي تبشر وتجي تلقى كرسيك شالو اسي تبشر بالكرسي وترجع تقعد فيه شكراً طاسووو ) وقال آخر (الموضوع بقى عالمي شديد).

الخرطوم : (كوش نيوز)

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