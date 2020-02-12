خطأ طبي خلال عملية جراحية يفقد الفنانة المصرية “شويكار” القدرة على الحركة

كشفت وسائل إعلام مصرية، أن الفنانة المشهورة، شويكار، تعرضت لخطأ طبي أثناء خضوعها لعملية جراحية، أقعدتها وأفقدتها الحركة، وانتقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

واقعة مخيفة

وذكرت وسائل الإعلام أن الواقعة كانت مخفية وتعود لعدة سنوات حيث توجهت الفنانة المصرية لإحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية بعد أن سقطت في المنزل، وأصيبت بكسور في عظام الحوض والفخذ، ولكن الخطأ الطبي أدى إلى فقدانها للحركة بشكل تام ومنعها من ممارسة التمثيل.

من هي شويكار؟

وشويكار هي ممثلة مصرية من أصل تركي، تم اكتشافها في نادي سبورتنغ في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا. تزوجت من المحاسب، حسن نافع، وبعد موته تزوجت من الفنان فؤاد المهندس، حيث قدما واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية، ثم انفصلا بعد ذلك، كما كانت قد تزوجت من مدحت يوسف.

صحيفة المرصد

شارك الموضوع :



