شركة طيران تدرس منح كلب “تعويضا” والسبب غريب.. اعرف القصة

فكرة تعويض مستخدمى شركات الطيران والمتنقلين عبرها، بسبب إلغاء رحلات، هو أمر معتاد، فكثيرا ما سمعنا عن قضايا طلب تعويضات بسبب تأخر رحلات أو إلغائها، لكن غير المعتاد أنه يمكن أن تدفع إحدى شركات الطيران تعويضا لـ”كلب”.

وكشف رئيس هيئة النقل الجوى الدنماركية، أن شركة طيران إقليمية، قد تدفع تعويضا لكلب بعد أن تم إلغاء رحلته القصيرة في إيطاليا، خلال حديثه لوكالة الأنباء الألمانية.

البداية بدأت عندما حجز مالكا الكلب “جاك” رحلة من باليرمو إلى لامبيدوسا في 14 يناير الماضى، وتعرضت الرحلة للإلغاء لأسباب فنية، ليقدم مالكا الكلب طلبا للحصول لتعويض له عن إلغاء الرحلة.

مالكو الكلب بالفعل حصلا على 250 يورو، لكل منهما مقابل إلغاء رحلتهما، وهو المبلغ المسموح به بموجب القواعد الأوروبية للمسافات أقل من 1500 كيلو متر، وهما يطالبان الآن بنفس التعويض للكلب، الذى تبلغ قيمة تذكرته 27 يورو.

وفى هذا السياق فإن قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحكم التعويضات للركاب حال إلغاء رحلاتهم أو تأجيلها، لم يحدد أن البشر فقط هم من يستحقون التعويضات.

ومن جهته وصف جاسبر رونجهولم الرئيس التنفيذي لهيئة النقل الجوي الدنماركية، الأمر بأنه جنوني ، قائلا :”الأمر جنونىمثلما يبدو ولكن القصة حقيقة”، واصفا قواعد الاتحاد الأوروبي بأنها مثيرة للجدل بشدة.

وتابع أن شركة الطيران الإقليمية لم ترفض الطلب ولكنها تسعى حاليا لحل، فيما غردت مونتسيرات باريجا، رئيسة رابطة طيران المناطق الأوروبية، وقالت إنه فى حال حصل جاك على تعويض، فإنه سوف يصبح أول كلب يحصل على تعويض بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

صحيفة اليوم السابع

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