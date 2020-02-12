ضبط مصنع متفجرات بشرق النيل

تمكنت مباحث مباحث محلية شرق النيل من ضبط شبكة إجرامية تضم أجانب وسودانيين يديرون مصنع للمتفجرات بشرق النيل، وهنأ مدير عام الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقى) عادل محمد أحمد بشاير أمس، المباحث على هذا الإنجاز الكبير الذى حققته شرطة ولاية الخرطوم، بضبطها أفراد الشبكة والعبوات المتفجرة، وقال بشائر طبقاً للمكتب الصحفي للشرطة أن العملية الاحترافية التي قامت بها مباحث الولاية أدت للقبض على أحد المتهمين، وضبط كميات كبيرة من مواد كيميائية خام وأدوات تستعمل في العمليات الأولية لصناعة المتفجرات، مضيفاً أن المعروضات تم تحريزها وإخضاعها للفحص والتصنيف بواسطة الإدارة العامة للأدلة الجنائية، فيما سيتم التحري والتحقيق بواسطة فرق متخصصة لكشف أبعاد العملية الإجرامية

اخر لحظة

شارك الموضوع :



