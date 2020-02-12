113 عاما… أكبر معمر في العالم يكشف سر طول عمره

بات الياباني تشيتيسو واتانابي، أكبر رجل معمر في العالم بعد أن بلغ من العمر 112 عام و344 يوم، ليدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

وأجاب واتانابي عن سؤال بشأن سر طول عمره، قائلا: “لا تغضب وحافظ على ابتسامتك”، بحسب صحيفة “يو إس توداي”.

وولد واتانابي عام 1907 بمدينة نييغاتا الساحلية شمالي اليابان، وعمل حتى العقد الماضي كمزارع.

وتخرج واتانابي من مدرسة زراعية قبل أن ينتقل إلى تايوان للعمل في مجال زراعة قصب السكر، وعاش هناك 18 عاما.

وولد واتانابي عام 1907 بمدينة نييغاتا الساحلية شمالي اليابان، وعمل حتى العقد الماضي كمزارع.

وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، عاد واتانابي إلى نييغاتا وعمل موظفا حكوميا حتى تقاعده.

سبوتنيك

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