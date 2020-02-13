بيان من “الطيران المدني” بشأن الطيار المفصول بسبب محمد رمضان

أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية بيانا جديدا بشأن أزمة الفنان محمد رمضان والطيار المفصول، والتي تجدد الجدل بشأنها خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني المصري الطيار سامح الحفني، إنه “بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية، أجرت سلطة الطيران المدني وكافة الجهات المختصة في حينه، تحقيقا دقيقا للتأكد من الواقعة وملابستها”.

وأضاف الحفني في البيان، أنه “وفقاً لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدني المصري رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائيا وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام”.

وأوضح: “القرار يأتي من منطلق التزام وزارة الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوي والتي تضع إجراءات السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها”.

و​كان الطيار أشرف أبواليسر ظهر في مقطع فيديو مؤخرا، هاجم فيه محمد رمضان، وقال إن الفنان طلب التقاط صورة تذكارية من كابينة القيادة لكي يشاهدها نجله، وقام رمضان بنشرها على الميديا دون علمه أو موافقته مما تسبب في وقفه عن العمل مدى الحياة.

وكان الطيار الموقوف عن عمله، أشرف أبو اليسر، أكد بأنه سيلجأ للقضاء، في خصامه مع محمد رمضان، وذلك في تصريحات له مع قناة “سكاي نيوز عربية”، وذلك بعدما ادعى رمضان بأنه طالبه بدفع له تعويض قدره 9.5 مليون جنيه.

وقال: “كنت أريد أن يتحدث إلي محمد رمضان، ونتفاهم سويا، لماذا أنتظر 5 أشهر حتى يتحدث عن الواقعة. ما يحكم بيني وبينه الآن القضاء، أنا تضررت ضررا بالغا. ولا أتحدث عن تعويضات مادية. سألجأ للقضاء”.

وأضاف أن رمضان سبق أن وعده بالتدخل لحل مشكلته، وهو يحاول التواصل معه منذ أشهر دون جدوى.

وفي مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، قال رمضان إنه سيتواصل مع الطيار، وهو ما لم يحدث أيضا وفق رواية أبو اليسر.

سبوتنيك

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