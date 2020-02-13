النيلين
سياسية

حمدوك يوضح تفاصيل رسالته إلى الأمم المتحدة

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قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن الرسالة التي بعث بها إلى الأمم المتحدة، بخصوص طلب ولاية المنظمة الدولية على عملية السلام في السودان، هدفها نقل السودان من الفصل السابع، الذي يتيح وجود قوات عسكرية، إلى الفصل السادس، الذي يُمكن السودان من تحديد ماذا يريد من الأمم المتحدة، وترأس حمدوك أمس اجتماعاً لمجلس الوزراء، قدم خلاله شرحاً لوجهة نظره بخصوص هذا الخطاب، الذي أثار جدلاً في السودان
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