جائزةالطيب صالح: دكتور مالك بدري شخصية العام

أعلنت جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي دكتور مالك بدري رائد طب النفس الإسلامي شخصية العام في الدورة العاشرة الجائزة ضمن ختام فعاليات الجائزة بقاعة الصداقة بالخرطوم التي نظمتها شركة زين للهاتف السيار تحت شعار (تحت هذه السماء الجميلة الرحيمة احس أننا جميعآ أخوة).

و قد أعلنت الجائزة أسماء الفائزين بالجوائز هذا العام ، حيث جاء في المركز الأول في كتابة الدراسات النقدية السرد النسوي فيصل صالح من العراق واسم العمل “كتابة الذات وشعرية المقاومة” بجائزة قدرها 15 الف دولار ، أما في مجال القصة القصيرة باسم “ليل التجلي” أحرزت الجائزة الأولى فدوي أحمد من المغرب بجائزة قدرها 15 الف دولار وفي كتابة الرواية جاء في المركز الأول عبدالباسط زخنيني من المغرب بجائزة قدرها 15 الف دولار واسم العمل “الغراب”

سونا

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