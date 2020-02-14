بعثة مخيم العيون الطبي تصل مدينة الدلنج

وصل فريق مخيم العيون الطبي مساء أمس الى مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان الذي تنظمه منظمة ” فتية الايمان الخيرية ” بالتعاون مع مكتب تنسيق خدمات أبناء ولاية جنوب كردفان بالمهجر والعائدين وبرنامج نقل المعرفة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج والذي يضم أكثر من (10) أطباء مختصين في مجال العيون والصيدلة وفنيي بصريات .

و قد كان في استقبال البعثة الاستاذ الصديق النور أحمد البشير المدير التنفيذي لمحلية الدلنج وفعاليات المجتمع المدني وتجمع المهنيين ولجان المقاومة بالمحلية ، حيث أشاد المدير التنفيذي بمبادرات منظمات المجتمع المدني ومكتب خدمات أبناء ولاية جنوب كردفان بالمهجر والعائدين وجهاز المغتربين في خدمة مجتمعات الولايات خاصة في المجال الطبي والاستفادة من خبرات أبناء السودان بالخارج مرحبا بالوفد.

هذا و يشمل برنامج الفريق معاينات مجانية وعمليات صغيرة تتمثل في عمليات البلازما والخراج والرايش في مستشفى الدلنج القديم.

ومن المتوقع أن يدشن المخيم نشاطه غد السبت بمستشفى الدلنج.

سونا

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