الموافقة على إعادة تشريح جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

أعطى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، موافقته على طلب إعادة تشريح جثة القتيل السوري الذي قتل الشهر الماضي في فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم في محلة نيو سهيلة في كسروان.

ووافق القاضي نقولا منصور على طلب تقدمت به وكيلة عائلة القتيل محمد الموسى المحامية السورية رحاب بيطار. وتضمن الطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين على أن يرافقها طبيب سوري لفحص جثة القتيل، لإعادة الخبرة الطبية كما ورد في طلب الوكيلة القانونية، على أن يتم إبلاغ القاضي منصور بما تم التوصل إليه.

إعادة تشريح الجثة

يشار إلى أن جثة الموسى ما زالت في البراد، ولم تدفن بعد بانتظار اكتمال التحقيقات.

وتضمنت موافقة القاضي اللبناني إلى جانب إعادة تشريح جثة القتيل، الكشف أيضا على مسرح الجريمة بالكامل والطلب من زوج الفنانة نانسي، الطبيب فادي الهاشم إعادة تمثيل الجريمة.

العربية نت

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