حفل تأبين للشهيد أحمد الخير بخشم القربة

نظمت اللجنة المنظمة للذكرى السنوية الأولى للشهيد الاستاذ أحمد الخير امس الجمعة حفل تأبين للشهيد تحت عنوان “سنذيقهم جرحا بجرح”.. و”دم بدم” – فالظلم ليلته قصيرة.

وحظى التكريم بمشاركة واسعة شملت هيئة الاتهام، لجنة المعلمين، لجان المقاومة كسلا، لجان المقاومة شمبات، تجمع طلاب ثانويات كسلا، أسر شهداء سبتمبر.

وخاطبت حفل التأبين بحسب صحيفة السوداني الدولية، ام الشهيد هزاع واكدت ان مشاركة لجان مقاومة شمبات وأسر شهداء سبتمبر في تأبين الشهيد الاستاذ احمد الخير، لأنه يمثل علامة فارقة للاقتصاص لكل الشهداء واضافت ان كل السودان يساند قضية الشهيد احمد الخير. وقامت اللجنة المنظمة بتكريم هيئة الاتهام ممثلة في الاستاذ محمد عبدالمتعال، نعيمة أيوب، عبد الرحمن يحيى ابراهيم، محمد وداعة، محمد بابكر جدعة، عبد الحميد عوض، الطيب احمد محمد، علي أبكر، محمد زكريا، عبدالباقي الطريفي، مريم آدم، خالد ابراهيم علي سليمان، عادل بكرى عبدالواحد، عادل بشير المنى.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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