كارول سماحة تحسم الجدل بشأن تصريحاتها عن الرجل اللبناني

حسمت المطربة اللبنانية، كارول سماحة، اليوم الجمعة، الجدل الذي أثير في الساعات الماضية، حول التصريحات التي أدلت بها لمحطة إذاعية مصرية، وترجمت بأنها إهانة للرجل اللبناني.

وعبر حسابها على موقع “تويتر”، أبدت كارول سماحة استياءها من عنوان خبر بشأن تصريحاتها الإذاعية، نسب إليها قولها بأنها رفضت الزواج من لبناني لأنه “متطلّب ومدلل”.

وتعليقا منها على الخبر، غردت كارول سماحة: “غير صحيح! والعنوان مستفز! الكلام لم يأتي في هذا السياق أبدا ! الحديث يدور حول سلبيات وإيجابيات الرجل اللبناني والمصري بشكل عام وبطريقة فكاهية…الرجاء التدقيق مرة أخرى”.

وتطرقت المطربة اللبنانية في حوارها على إذاعة “راديو إنرجي” المصرية، إلى قصة الحب التي جمعتها بزوجها، رجل الأعمال المصري، وليد مصطفى، مؤكدة أنه شخص رومانسي وعاطفي، وشخصيته بالمنزل تختلف عن العمل، إذ يفصل جيدا بينهما، خاصة مع أبنائه الذي يغمرهم بحبه دائما، كما أنه يحب المفاجآت، ويحتفل بعيد الحب بشكل رومانسي، فضلا عن كونه شخصا منفتحا ومثقفا ويحب المرأة الناجحة.

وأشارت كارول سماحة إلى وجود “كيمياء” بين شخصيتها وزوجها، ما شجعها على قرار الزواج منه، خاصة أنه يحبها ويحترم عملها، ونشأتها في منزل يحترم ويتقبل كل الأديان شجع على قرار زواجها منه وتنفيذه.

واحتفلت كارول سماحة بعيد الحب “فالنتاين” مع زوجها، وليد مصطفى، بنشرها صورة لها معه.

سبوتنيك

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