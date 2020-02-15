3 ولايات تلاحق مغني أميركي شهير بتهم اغتصاب واعتداء

أظهرت وثائق قضائية أن المغني الأميركي آر. كيلي يواجه اتهاما جديدا بالاعتداء الجنسي في مدينة شيكاغو فيما يخضع للمحاكمة في ثلاث ولايات بتهم الاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والخطف وعرقلة العدالة.

وتشير لائحة الاتهام بمحكمة شيكاغو الجزئية إلى أن من وصفتها باسم (ماينور 6) تتهم كيلي (53 عاما) بممارسة أفعال جنسية معها في أواخر التسعينات حينما كانت تبلغ من العمر 14 أو 15 عاما.

وتسعى التهم الجديدة إلى مصادرة أصول من شركة الإنتاج الخاصة بمغني الآر آند بي الشهير الحائز على جائزة غرامي الموسيقية وشركة أخرى مملوكة لمدير أعماله ديريل مكديفيد أحد المتهمين في قضية شيكاجو.

وقال ستيف غرينبرغ محامي الدفاع الجنائي عن كيلي على تويتر “نحن على دراية بقرار الاتهام… وسنواصل الكفاح من أجل (كيلي) ونتطلع إلى اليوم الذي سيطلق فيه سراحه وهو غير مذنب”.

وأكد كيلي أنه غير مذنب في جميع التهم الجنائية المرفوعة ضده في نيويورك وإيلينوي وشيكاغو.

ويواجه كيلي صاحب أغنية (آي بيليف آي كان فلاي) الشهيرة اتهامات بالاعتداء الجنسي تعود إلى أكثر من عقدين.

وتم عرض بعض هذه الاتهامات بالتفصيل في فيلم وثائقي بعنوان (سرفايفينغ آر. كيلي) “النجاة من آر. كيلي” على شبكة لايف تايم التلفزيونية‭‭ ‬‬في يناير 2019.

سكاي نيوز

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