أنباء عن إلغاء حفل محمد رمضان في مباراة السوبر المصري

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الفقرة الغنائية التي من المقرر أن يشارك بها الفنان المصري، محمد رمضان، في مباراة السوبر المصري، الخميس المقبل، تم إلغائها.

ولفتت بوابة “أخبار اليوم” المصرية، إلى أنه لم يتم الإعلان عن فقرة محمد رمضان الغنائية، ضمن فقرات لقاء السوبر، والتي تم إعلانها، أمس السبت، على قناة “أبوظبي” الرياضية الناقلة للمباراة، والتي أعلنت بأنه على هامش المباراة سيكون هناك مباراة خيرية بين قدامي لاعبي الأهلي والزمالك.

فيما أكدت مصادر لصحيفة “النهار” اللبنانية، أن الجهات المنظمة لكأس السوبر المصري، ستعلن إلغاء الحفل، الذي كان مقررا أن يحييه محمد رمضان، قبيل مباراة السوبر.

وبحسب الصحيفة، فقد حذف رمضان الفيديو الترويجي للحفل من حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، والذي شاركه في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، معلنا مشاركته في حفل المباراة.

وكان محمد رمضان شارك مقطع مصور، يحمل أغنية “نمبر وان”، ويحتوي على الملصق الدعائي للحفل، وعلق عليه: “ثقة في الله، الروح هترجع في المدرجات أقوى من زمان، أقوى سوبر الأهلي والزمالك معادنا في استاد محمد بن زايد في أبوظبي 2020/2/20”.

وانطلقت خلال الأيام الماضية حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شنها الجمهور ضد محمد رمضان لمقاطعة أعماله، عقب أزمته مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، إذ دشنوا هاشتاغ مقاطعة محمد رمضان، بعد قرار سلطة الطيران المدني المصري، بفصل الطيار نهائيا، وأن القرار لا رجعة فيه، على خلفية سماحه لسمح لمحمد رمضان الدخول إلى قمرة القيادة أثناء رحلة خاصة، والتقاط مشاهد تذكارية فقط بشكل ودي، واتفقا على عدم نشر الصورة على العلن، إلا أن محمد رمضان شارك الفيديو عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل هيئة الطيران تأخذ قرارا بوقف الطيار أشرف أبو اليسر مدي الحياة، وذلك قبل خروجه على المعاش بـ3 سنوات.

ومن المقرر أن يقام كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في 20 فبراير/ شباط الجاري، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، على استاد محمد بن زايد.

سبوتنيك

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