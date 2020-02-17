نتنياهو يعترف رسميا: الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تحلق في أجواء السودان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تحلق في أجواء السودان، مشيرا إلى أن الممر الجوي الجديد يعتبر نتيجة “الاجتماع المهم” الذي عقده مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وأشارت الخرطوم في 5 فبراير/شباط الجاري إلى أنها أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية على الطيران في الأجواء السودانية، وذلك يعد يومين من اجتماع البرهان مع نتنياهو في أوغندا.

وأوضح نتنياهو في كلمة أمام عدد من قيادات اليهود الأميركيين “نحن الآن نبحث التطبيع السريع، أول طائرة إسرائيلية مرت أمس في أجواء السودان”.

وأشار إلى أن هذا الخط الجوي قلص الرحلة من إسرائيل إلى أميركا الجنوبية بنحو ثلاث ساعات.

وكانت إسرائيل تعتبر السودان في السابق تهديدا أمنيا، في ظل شكوك باستخدام إيران الأراضي السودانية ممرا لتهريب الذخائر إلى قطاع غزة، وقالت مصادر إقليمية عام 2009 إن طائرات إسرائيلية قصفت قافلة أسلحة في السودان.

وسيساعد تطبيع العلاقات مع السودان في إبراز مؤهلات نتنياهو الدبلوماسية قبل شهر من الانتخابات المقررة في إسرائيل في 2 مارس/آذار المقبل.

وكان الزعماء العرب قد اجتمعوا في العاصمة السودانية الخرطوم عام 1967 واتفقوا على ثلاث لاءات، هي: لا اعتراف ولا تفاوض ولا سلام مع إسرائيل.

ومنذ اجتماع نتنياهو والبرهان يعتبر الممر الجوي أبرز تطور ناقشه الجانبان علنا.

وكان البرهان صرح في مقابلة أخيرة بأن “التطبيع مع إسرائيل يصب في مصلحة السودان ويلقى تأييدا شعبيا”.

وكانت صحف إسرائيلية قد أفادت بأن طائرة مدنية إسرائيلية عبرت للمرة الأولى بشكل رسمي أجواء السودان في رحلة مباشرة من الكونغو إلى مطار تل أبيب.

وقالت إن هذه الرحلة نتيجة أولية للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا مطلع الشهر الحالي.

وبحسب هذه الصحف، فقد سبق أن حلقت طائرات إسرائيلية في الأجواء السودانية، لكن ذلك كان يجري بشكل غير مباشر، أي عبر مطار ثالث.

الجزيرة نت

شارك الموضوع :



