تجمع الحرفيين السودانيين يدعو لإعادة بناء الدولة

دعا تجمع الحرفيين السودانيين إلى ضرورة تحريك

الروح الوطنية داخل جميع الفئات المهنية العاملة نحو المبادرات الرامية لإعادة بناء الدولة السودانية وفق موجهات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وأكد التجمع – خلال وقوف معتمد محلية الخرطوم اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي علي مبادرة تجمع الحرفيين السودانيين بمستشفى إبراهيم مالك الخاصة بإعادة بتأهيل الأثاثات الطبية القديمة والمهملة والملجنة عبر مبادرة عضوية الاتحاد – أكد بأن المبادرة تجيء ضمن مجهودات التجمع للإسهام في نهضة السودان وحفظاً لمقدراته الاقتصادية بالاستفادة من الأصول الموجودة عبر إعادة تأهيلها وصيانتها لتعود مرة أخرى لخدمة المرضى بالمرفق الصحي، معلناً عن مبادرة أخرى لصيانة وتأهيل الأثاث المدرسي بجميع المدارس بالخرطوم.

من جانبه؛ ثمن معتمد محلية الخرطوم اللواء ركن (م) صبري بشرى حسن الشاذلي مبادرة تجمع الحرفيين السودانيين التي شكلت واقعاً جديداً لسودان المستقبل عبر مبادرتهم الملموسة والتي خلصت للمجهود الكبير الذي بذلوه بمستشفى إبراهيم مالك وأثمر عن صيانة عدد مقدر من الأثاثات الطبية والتي كانت تعتبر من المهملات والنفايات الصناعية ، الأمر الذي يؤكد حرص قاعدة الحرفيين على مشاركة الدولة في إدارة شؤونها خاصة المتعلقة بالصحة والتعليم، مؤكداً عن دعمه لتجمع الحرفيين السودانيين وإسناد المحلية لجميع المشروعات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع الحرفي والمهني والذي يمثل أساس الصناعة بالبلاد..

سونا

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