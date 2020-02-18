بالفيديو: مصر مشغولة جداً بأغنية “بنت الجيران” وطاسو يشعل حفلات السودان

أصبحت المقطوعة الموسيقية للعازف السوداني عبد الرحيم الملقب ب“طاسو ” والشهيرة بصولة شباب طاسو، تسيطر على معظم الحفلات في السودان ويصاحبها رقص ساخن فيما يقوم الراقصون بحمل الكراسي وغيرها أثناء الرقص.

وعبر الصولات المبتكرة التي يؤديها العازف طاسو والتي تحوي على تلميحات خارجة بحسب رصد محررة النيلين، استطاع أن يحقق شعبية هائلة ويسحب البساط من الفنانين الشباب، حتى في حفلات الزواج والجامعات، وخلال فترة وجيزة جداً، استطاع أن يحجز يتصدر المشهد الفني في السودان وتصدر صفحات السوشيال ميديا، وقام بتقليده الفنان السعودي قصي الخضر ورقص بالكرسي كما يفعل جمهور طاسو الذي بات يحمل غير الكراسي مثل الركشات والحمير أثناء الرقص.

وفي مصر أشعلت أغنية بنت الجيران الساحة بصورة غير مسبوقة وهي من أغاني المهرجانات (غناء شعبي أقرب للراب)، مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال عندما قاما بنشر مهرجان “بنت الجيران” علي موقع “يوتيوب” صارت الأغنية تحقق نجاح ومشاهدات خرافية .

واعتذر المطربان الشعبيان على المقطع المسىء فى أغنية “بنت الجيران” الذى تم تشغيله فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة، خاصة الجزء الذى يقول “خمور وحشيش”.

الخرطوم/ريم منصور/النيلين

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