كيف تحمي غوغل مستخدمي “أندرويد” من مليارات التطبيقات الخطيرة؟

قامت غوغل بحماية مستخدميها من مليارات عمليات تثبيت التطبيقات الخبيثة، بغرض تجنيبهم البرامج الضارة وغير ذلك.

وكشفت غوغل أن عدد المرات، التي حاول فيها المستخدمون (عن طريق الخطأ) تحميل تطبيقات مصابة ببرمجيات خبيثة من خارج متجر “بلاي”، ارتفع من 1.6 مليار في عامي 2017 و2018، إلى 1.9 مليار في العام الماضي.

ونشأت التطبيقات الخبيثة هذه من مصادر غير رسمية، مثل متاجر التطبيقات غير التابعة لشركة غوغل. ولحسن الحظ، حظر نظام حماية غوغل من البرامج الخبيثة، الذي يُثبت مسبقا على جميع أجهزة “أندرويد” الرسمية، جميع هذه المحاولات، ما يحمي أجهزة المستخدمين من خسارة البيانات أو التضرر نتيجة برامج الإعلانات.

وكُشف عن آخر رقم في تقرير مفصل من غوغل، حول وسائل الحماية المطبقة للحفاظ على أمان أجهزة “أندرويد”.

وطورت غوغل خدمة Play Protect للكشف عن البرامج الخبيثة بشكل أفضل، مما كانت عليه في السنوات السابقة. وعلى الرغم من أنه لن تكون هناك زيادة في عمليات تثبيت البرامج الضارة، فقد يكون لدى غوغل الآن فهم أفضل للعدد الفعلي، وذلك بفضل التطوير التدريجي.

وأدخلت شركة التكنولوجيا القدرة على مسح عمليات تثبيت التطبيقات التي لا تخص غوغل، والكشف عنها في مايو 2017، لمحاربة الارتفاع المتزايد في الهجمات الخبيثة على مستخدمي أندرويد.

وبشكل افتراضي، يقوم Play Protect بمسح كل تطبيق مثبت على الجهاز على فترات منتظمة، لضمان عدم استخدام تحديثات التطبيق لاختراق البرامج الضارة لنظام التشغيل.

وفي عام 2017، كشفت غوغل عن خدمة Play Protect التي مسحت 50 مليار تطبيق يوميا. وبحلول نوفمبر 2018، أطلقت الشركة تحديثا رئيسيا لخدمة Play Protect التي عززت قاعدة بياناتها من عينات البرامج الخبيثة المعروفة.

ولضمان تحديث قاعدة البيانات دائما، تتفحص غوغل بشكل استباقي شبكة الإنترنت بأكملها، بحثا عن ملفات- تُعرف باسم APK – لتحديد جميع التطبيقات الضارة.

وبعد سلسلة من التعديلات والتحسينات الإضافية، تقوم ميزة Play Protect الآن بمسح أكثر من 100 مليار تطبيق “أندرويد” يوميا.

ويمكن أن تكون الأخبار هذه مطمئنة بالنسبة لمستخدمي “أندرويد”، الذين يشعرون بالقلق من سلسلة التحذيرات، التي لا نهاية لها على ما يبدو، حول التهديدات الجديدة الخطيرة التي تستهدف النظام.

روسيا اليوم

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