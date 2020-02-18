بالفيديو .. أقوى رجل في أفريقيا يكشف عن نظامه الغذائي

دخل أحمد الحسن سانو، المعروف باسم “إيرون بيبي”، موسوعة “غينيس” كأقوى رجل في أفريقيا وأحد أقوى الرجال في العالم.

وكشف “سانو” عن قصته، قائلا إنه من أجل الحفاظ على قوته، يتغذى على ثمان دجاجات يوميا.

وأشار إلى أنه كان شغوفا بالرياضة منذ صغره، ومارس كل أنواع الرياضات، لكنه بسبب جسده الضخم وجد نفسه في رياضة رفع الأثقال.

وسانو من بوركينا فاسو، يبلغ من العمر 27 عاما، ويبلغ طوله 190 سم ووزنه 183 كغ.

ويعد “سانو” أول مواطن في بوركينا فاسو يدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعد أن رفع 60 كغ 69 مرة خلال دقيقة.

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صحيفة المرصد

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