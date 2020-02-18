حفيدة نيلسون مانديلا: يمكن للتكنولوجيا لعب دور في محاربة الفقر

سواتي دلاميني مانديلا، المفوضة السامية للجمعية العامة لـ”المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة”: التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، من شأنها أن تلعب دورا هاما في القضاء على الفقر وتسهم في تبديد الهواجس المتعلقة بالأمن الغذائي

الت سواتي دلاميني مانديلا، المفوضة السامية للجمعية العامة لـ “المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة”، إن التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، من شأنها أن تلعب دورا هاما في القضاء على الفقر.

جاء ذلك، في كلمة ألقتها “سواتي” حفيدة الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيسلون مانديلا، خلال أعمال المنتدى، المنعقد بمدينة إسطنبول.

ولفتت إلى أن “أية رؤية بدون عمل حقيقي، تبقى مجرد حلم، وأنه يمكن للفكر تغيير العالم مع العمل”.

ورأت أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من الممكن أن يسهما في تبديد الهواجس المتعلقة بالأمن الغذائي، قائلة: “خبراء التكنولوجيا المحليين في إفريقيا، يحدثون تغييرا كبيرا في القارة السمراء. إنهم يغيرون مستقبل إفريقيا بشكل مبتكر”.

وزادت: “القارة الإفريقية تتمتع بنظام إيكولوجي حيوي للغاية، لبدء التشغيل (Startup ecosystem)، وأن الشركات الناشئة تسهم في حل المشاكل اليومية إلى حد كبير.

والإثنين، انطلقت أعمال “المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة – WBAF”، وتستمر يومين، بمشاركة من 92 دولة حول العالم، ووكالة الأناضول كشريك إعلامي عالمي.

و”المستثمرون الملائكة” هم أثرياء يقدمون رؤوس أموال للشركات الناشئة غالبا، مقابل سندات قابلة للتحويل أو حصص في المشروع.

وكالة الأناضول

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