منها “الهواء ومخاط فنانة” .. أغرب 12 شيئا باعها مواطنون بملايين الدولارات

شراء لوحة وتعليقها على الحائط أمر طبيعي، لكن شراء لوحة موجودة فقط في خيال الفنان أمر غريب للغاية، هذا بالفعل في متحف الفن غير المرئي في نيويورك، حيث لا يوجد معروضات ولكن المشتري يستلم كارت فيه وصف تخيلي للعمل كلوحة أو منحوتة من خلال أوصاف الفنان وانطباعاته، ثم يشتريها بآلاف الدولارات!

ليست هذه أغرب الأشياء التي تُباع، هناك أمور أخرى كثيرة تُباع بملايين الدولارات، نذكرها لكم وفق ما ذكر موقع “Bright Side” الأمريكي.

1. سرير غير مرتب بـ4 ملايين دولار

يبدو أن حلم أي مراهق هو بيع الفوضى داخل غرفته، هذا ما فعلته الفنانة البريطانية تراسي أمين بالفعل.

في عام 1999 قضت “تراسي” عدة أيام في السرير عندما كانت تعاني من الاكتئاب الشديد بسبب الصعوبات في علاقاتها.

في وقت لاحق باعت سريرها غير المرتب الذي أطلقت عليه “سريري”، ويتكون من السجائر والأغطية غير المرتبة على السرير وقطع متناثرة من الملابس، في مزاد مقابل 150 ألف دولار لأحد الأشخاص الذي أعاد بيعه كرمز للاكتئاب الانتحاري بمبلغ 4 ملايين دولار.

2. المياه مقابل 455 دولار

في عام 1977، باع مساعدو الفنان إلفيس بريسلي كأسًا من الماء لم يشربه الفنان بالكامل مقابل 455 دولارًا.

حدث ذلك في ولاية كارولينا الشمالية بعد واحدة من حفلاته الموسيقية في أحد المزادات، وفي هذا الوقت كان مبلغ 455 دولارًا مبلغًا كبيرًا من المال.

3. الشعر بمليون دولار

في عام 2007، صدمت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز الجمهور وحلقت شعرها، فقرر أصحاب متجر التجميل الذي قصّت فيه المغنية شعرها، بيعه بما لا يقل عن مليون دولار في مزاد عام.

4. بيع الوقت بـ3 آلاف دولار

تمكنت 4 من الرجال الأستراليين، بشكل ذكي من بيع الوقت في مزاد، حيث عرضوا عطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح معهم بمبلغ 3000 دولار.

تضمن برنامج الرحلة، المشروبات والوجبات الخفيفة والمحادثات اللطيفة.

5. كرتان من جولف بـ1400 دولار

لا، هذا ليس لأن لاعب جولف شهير استخدمها فأصبح ثمنها باهظ للغاية، إنما لأنه ابتلعهما ثعبان، وأُجري عملية جراحية لإزالة الكرات وتم بيعها مقابل 1400 دولار.

6. شطيرة بمبلغ 28000 دولار

في عام 2004، شهد العالم قطعة شطيرة بالجبنة نسيتها “ديانا دايسر” لمدة 10 سنوات، لكن القالب الذي ظهرت عليه يصور صورة “مريم العذراء”، ما دفع شخص إلى شرائها مقابل 28000 دولار، معتبرًا إياها “قطعة فنية”.

7. منديل به مخاط فنانة مقابل 5300 دولار

هذه المرة كانت مناديل الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون التي استخدمتها خلال برنامج “Tonight Show” بيعت في مزاد بمبلغ 5300 دولار، بعد أن تم وضعها مع الأغشية المخاطية في كيس بلاستيكي.

8. لوحة في خيال فنان فقط تُباع بـ10000 دولار

في عام 2011، تم بيع اللوحة التي تحمل اسم “Fresh Air” الموجودة فقط في خيال الفنان بمبلغ 10،000 دولار.

هناك منظمة تدعى MONA (متحف الفن غير المرئي) تبيع قطعًا فنية موجودة فقط في خيال الفنانين.

9. إعلان على جبين امرأة بـ10000 دولار

باعت كاري سميث إحدى سكان ولاية يوتا، بقعة إعلانية غير عادية على جبينها، مقابل 10،000 دولار، وقبلت شركة GoldenPalace.com ذات الشهرة العالمية هذا العرض غير العادي والآن أصبح عنوان موقعها موشومًا على وجه المرأة

10. اسم موقع Domain name مقابل 16 مليون دولار

في عام 2009، دفعت شركة QuinStreet 16 مليون دولار لاسم المجال الفريد Insure.com، وسجلت هذه الحقيقة في كتاب جينيس للأرقام القياسية.

11. بيع الهواء مقابل 530 دولار

من الصعب إقناع أي شخص ببيع علبة من الهواء، ومع ذلك من الممكن القيام بذلك إذا كانت العلبة تحتوي على أنجيلينا جولي وبراد بيت.

وبدلاً من الميكروفون، أعطى مراسل مبدع للزوجين السابقين علبة عندما كانوا على السجادة الحمراء وربما أنفاسهما داخلها. وتم بيع العلبة مقابل 530 دولار في مزاد.

12. اسم بـ25000 دولار

تبين أن جبهتك ليست هي الشيء الوحيد الذي يمكنك بيعه للإعلان، حيث نشرت عائلة من ولاية كونيتيكت الحق في تسمية مولودها الجديد للبيع في مزاد على موقع eBay. خمن من الذي فاز في هذا المزاد الغريب؟ بالطبع GoldenPalace ، يبدو الجبين لم يكن كافيا بالنسبة لهم، الآن اسم الطفل هو القصر الذهبي بينيديتو. حسنا.

مصراوي

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