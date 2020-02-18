اتصلت بالطوارئ لنفاد لبن الرضيعة ورد الفعل جاء مذهلًا

قالت إحدى السيدات إنها اضطرت للاتصال برقم طوارئ الشرطة الأمريكية 911 في منتصف الليل؛ لأن اللبن المخصص لإرضاع مولودتها نفد.

وفي المكالمة الهاتفية، ناشدت الأم لخمسة أطفال قوات الشرطة بإحضار لبن صناعي لإطعام ابنتها البالغة من العمر ستة أسابيع، موضحة أن زوجها كان في العمل وأن أطفالها الأربعة الآخرين نائمون، بالإضافة إلى أن الجيران لم يستجيبوا لها.

وجاء رد فعل الشرطة مذهلًا؛ إذ استجابوا للسيدة الأمريكية من ولاية يوتاه، وتم إرسال الضباط لشراء جالون من الحليب العادي، وبعد وصولهم إلى منزلها انتبهوا أن الرضيع لن يتمكن من تناول هذا النوع من الحليب، فذهبوا مرة أخرى لشراء حليب الأطفال.

وقالت السيدة، في الواقع لم أتوقع مثل هذا اللطف، كنت أرجو ألا يتم السخرية من طلبي أو التأخير في التوصيل من أجل الرضيعة، والمدهش أنهم لم يتقبلوا أي أجر نظير عملهم.

وفي حين أقر الضباط أنهم لم يمروا أبدًا بمثل هذا النوع من اتصالات الطوارئ، إلا أنهم قالوا إن الأمر لا يختلف عن مساعدة أي شخص في حاجة إليهم.

وكتب قسم الشرطة على صفحته على فيسبوك: نحن فخورين جدًا بضباطنا وتفانيهم في أداء الواجب، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

صحيفة المواطن

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