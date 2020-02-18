السودان يتمسك بحقوق الأجيال فى النيل

نفى بروفيسور ياسر عباس محمد وزير الري والموارد المائية ما تردد مؤخرا فى وسائط التواصل الاجتماعي حول تنازل السودان بجزء من حصته لصالح مصر .

وأكد فى منبر وكالة السودان للأنباء اليوم على استحالة اتخاذ مثل هذا القرار من قِبلهم، وذهب إلى أكثر من ذلك قائلا: “ليس نحن ولا مجلس الوزراء من يمتلكون هذا الحق ” مؤكدا بأنه يمس حقوق ومصلحة الأجيال القادمة.

وقال إن السودان لم يتسلم أي مسودة للاتفاق النهائي لسد النهضة الذي تعمل أمريكا والبنك الدولي على إعداده للتوقيع عليه نهاية الشهر الجاري .

وعبر وزير الري عن رضائه التام بما تحقق فى مفاوضات سد النهضة التى تمت تحت إشراف أمريكا والبنك الدولي ، وأشار إلى أنها سارت بصورة جيدة ، حيث تم إنجاز 95% بما يتعلق بمسألة ملء السد والتشغيل دون التطرق الى اتفاقية قسمة مياه النيل.

سونا

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