لم تسجل أي حالات .. رعب كورونا يدفع هذه الدولة لإغلاق المدارس

لا يزال فيروس كورونا، يثير قلقًا واسعًا حول العالم؛ مما يؤدي إلى قرارات استثنائية، يراها البعض أحيانًا مبالغة، لدرء أخطاره.

في ذلك السياق قالت الحكومة في منغوليا، الأربعاء: إنها ستُبقي جميع المدارس مغلقة حتى 30 مارس؛ لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ووفق “سكاي نيوز” تَسَبّب الفيروس، الشبيه بالأنفلونزا، في وفاة أكثر من 2000 شخص في الصين، الجارة الجنوبية لمنغوليا.

ورغم أن منغوليا لم تعلن بعدُ عن أي إصابات؛ فقد أغلقت الحدود مع الصين، ورفضت استقبال أي وافدين منها.

وذكرت الحكومة المنغولية أنه مع استمرار تفشي المرض ستبقى المؤسسات التعليمية، من رياض الأطفال وحتى الجامعة، مغلقة حتى نهاية الشهر المقبل.

صحيفة سبق

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