نجود حبيب : تعرضت للتنمور وزادني قوة

قالت نجمة قناة النيل الأزرق نجود حبيب، إنها تعرضت للتنمر كثيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأضافت (تعرضت للتنمر لما جلدي اتمسح يعني بقى زي جلد التمساح).

وأكدت “نجود” أن النقد الإيجابي والسلبي زادها قوة وأن الإعلامية كل ما تزداد خبرة تجد أن المتنمر يريد لفت النظر.

وتحدثت “نجود” بحسب صحيفة المجهر، عن تجربتها في مجال الإذاعة والتمثيل، مشيرة إلى أنها ناقشت عبر القناة موضوع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي عبر الوسائط الحديثة على العلاقات بين الناس وجدلية توصيل الأحاسيس والمشاعر بين الناس بصدق.

الخرطوم (كوش نيوز)

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