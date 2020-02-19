جريمة قتل “هل مازلت تحبني”… تودي بحياة امرأة على يد زوجها

أقدم محقق شرطة بريطاني على قتل زوجته، خنقنا، في مدينة أبردين، بعدما سألته حول ما إذا مازال يحبها كالسابق.

ووفقا لصحيفة” ميرور” البريطانية، فإن الزوج، فاركو هارسون، أقدم صباح يوم الجريمة على خنق زوجته حتى الموت، بعدما سألته إن كان لا يزال يحبها.

في البداية، ادعى الجاني أمام الشرطة أن زوجته أليس، والتي تعمل مدرسة مساعدة في إحدى المدارس الابتدائية، صدمت رأسها في غرفة النوم وذلك أثناء استحمامه، إلا أن نتائج فحص الجثة أظهرت بعد ذلك وجود كدمات وعلامات على رقبة الزوجة، التي كانت تقاتل من أجل حياتها.

وكشفت هيئة المحلفين في المحكمة العليا أكاذيب الزوج، ووجهت له تهمه القتل العمد، قبل أن يعترف أنه اضطر لفعل ذلك والكذب حتى لا ينكشف أمره لعائلته. وسيواجه فاركو هارسون عقوبة السجن مدى الحياة.

وأضافت الصحيفة أن فاركو هارسون يملك سجلا حافلا بالفضائح الجنسية، الأمر الذي دفعه للاستقالة من عمله، رغم ذلك ظلت الزوجة بجواره ودعمته حتى بعد تركه الخدمة.

بعدها عمل الرجل سائق تاكسي مستخدما سيارته المرسيدس، فاكتشفت الزوجة في ذلك الوقت أن زوجها على علاقة بامرأة أخرى، لكنه أنهى هذه العلاقة، وفي أثناء المحاكمة ظهرت رسالة نصية أرسلتها الزوجة لزوجها في 2016 قائلة: “أنا أحبك… وأريدك فقط أن تحبني أنت أيضا”، وفي 2018 اكتشفت أليس علاقة كيث مع امرأتين ورأت بنفسها رسائل جنسية صريحة متبادلة بينهم.

سبوتنيك

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