محمد منير: مصر تمر بمرحلة إفلاس فني وربنا لن يتركها

قال المطرب المصري محمد منير، إن مصر تمر بمرحلة إفلاس فني كل 100 عام.

وظهر منير في برنامج “سر الكينج” عبر يوتيوب، في الجزء الأول من إعداد وحوار الكاتب والشاعر عمر طاهر.

وفي اللقاء الذي استمر 10 دقائق، ضمن ساعة تنشر في وقت لاحق، تحدث منير عن بداياته، وعلاقته بالغناء، وكيف ينظر إلى منتجه الفني، ووضع الغناء في مصر حاليا.

وأكد منير أنه “لا يستطيع أن يقول على الأغنية الحالية بأنها هابطة، فلا يوجد فن هابط، ولكن يوجد فن ضعيف وفن قوي، وفن منفصل عن الناس، وآخر متحد معهم”.

وتابع: “أنا اليوم أستمع لأغاني فارغة من المضمون لا تحمل شيئا، ومصر كل قرن من الزمان يحدث بها حالة إفلاس فني، ولكن ربنا لن يترك مصر هكذا”.

وقال منير إن “الغناء وسيلة للتعبير عن النفس ومن ثم عن أحزان وأفراح الناس، واللي يقدر يجمع بين النقيضين وما بينهما هو إنسان الجميع يحبه (…) أنا أترجم كل ما حولي إلى غناء”.

وتابع: “تخيل أنا يوم وفاة أمي الله يرحمها، نسيت نفسي ومن الصبح مشغول فدخلت الحمام فلقيت نفسي بحب الغنا، بغني، معرفش غنيت إيه، بس تداركت في لحظة إن أنا في حالة حزن، معرفش أغني، توقفت عن الغنا”.

وأوضح “ما أفضل أن تختار مهنة فيها الإنسان بشكل كامل، إنسان لا يعشق غير الفرحة والفرحة لا تأتي سوى بالغناء”.

وأكد منير أن “كل الأغاني التي قدمتها خلال مشواري الفني، إما غنيتها لنفسي أو للآخرين من أجل أن أصعد بهم، الشيء الحقيقي اللي ينهض بنا نهضة حقيقية هو الغناء”.

وعن عدم اعتماده على السوشيال ميديا والنيولوك في الترويج لأعماله، قال منير إنه بالفعل لا يقوم بذلك لأنه يعمل على رؤية الإنسان، وتابع: “حصلت على ثلاث أسطوانات بلاتينية وواحدة ذهبية، لا أعتقد بأن هناك فنانا واحدا في الوطن العربي حصل عليها، ورغم ذلك لم استغل هذا، ولكنني أعمل على الإنسان فقط، ماذا يحتاج، ما هي مشاكله في الحب والحياة، وهذا فقط ما أعمل من أجله”.

سبوتنيك

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