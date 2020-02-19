فيديو: (حفرة الدخان) تثير سخط واستنكار رواد مواقع التواصل على نجوم الدراما بيوتيوب

أثار عنوان الحلقة الدرامية في سلسلة (الخال) على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كان عنوانها (حفرة الدخان ) – أثار استنكار وسخط رواد المواقع حيث اعتبروه اسماً غير لائق للفقرة حيث كتب أحد المعلقين قائلاً : (حفره دخان دا ما اسم كان تشوف ليك اي شي غير الاسم دا ولا دي المدنيه) وكتب معلق آخر قوله: (الراجل هذا يسمي أسماء غريبه خلاص عندو حلقه اسمها اغتصاب وهسي دي اسمها حفرة دخان ما معروف القادمه يكون اسمها شنو ياخ لاتجعلو الاسماء المثيره عنوان لعملكم).

عدد من رواد مواقع التواصل المتابعين للسلسلة أسدوا بعض النصائح لأصحاب القناة من الممثلين حيث كتب معلق قائل:(مع احترامي لكم ياشباب انتو دراميين موهوبين في المجال ، نصيحه الحلقه موضوع ما هادف و خالي ، و الحاجات النوعية دي بتفقدكم الجماهير).

الخرطوم (كوش نيوز)

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