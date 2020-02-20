فيديو: رانيا يوسف تدعم مطربي المهرجانات بالرقص على “بنت الجيران”

نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وهى ترقص على مهرجان “بنت الجيران” الذى يغنيه حسن شاكوش وعمر كمال، وذلك في التوقيت الذى انقسم فيه الجمهور والأوساط الفنية حول قرار منع مطربى المهرجانات من العمل والذى أصدره نقيب الموسيقيين هانى شاكر يوم الأحد الماضى، حيث هناك مؤيدون وأيضًا معارضون.

واحتفلت رانيا يوسف الثلاثاء بالعرض الخاص لفيلمها الجديد “صندوق الدنيا” الذى انطلق اليوم في دور العرض السينمائية، حيث تقوم ببطولته إلى جانب خالد الصاوى وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع فى كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل.

وطرح لرانيا يوسف أيضًا يوم 22 يناير الماضى فيلم “دماغ شيطان” ولكنه رفع من معظم دور العرض لعدم تحقيقه إيرادات تذكر ويشارك فى بطولته باسم سمرة وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز ونادية خيرى وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ويدور احداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.

رانيا يوسف

وتصور رانيا يوسف حالياً مشاهدها في الموسم الثانى من مسلسل “الانسة فرح” الذى انتهى عرض الجزء الأول منه الشهر الماضى، المأخوذ من المسلسل الأمريكي “Jane the virgin” ويشارك في بطولته سماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

كما عرض لها الموسم الأول من مسلسل “مملكة ابليس” على احدى المنصات الرقمية عبر الانترنت، وذلك بعدما صورته العام الماضى وتأجل عرضه طوال الأشهر الماضية، والعمل يشارك فى بطولته غادة عادل، وإيمان العاصي، وأحمد داود، وسلوى خطاب، وخالد أنور، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ومحمود الليثي، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

كتب محمد زكريا

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