بعد اجتماع طارئ .. هذا ما قرره وزراء الصحة في دول الخليج بشأن كورونا

قرر وزراء الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع طارئ، اليوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات احترازية للتعامل الوقائي في المنافذ الحدودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي اجتماع استثنائي طارئ عقده وزراء الصحة بدول الخليج في الرياض، ناقش الوزراء التطورات الجارية بشأن فيروس كورونا، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الفيروس، كما بحثوا تنسيق وتوحيد جهود دول المجلس في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية والتصدي له.

وكلف وزراء الصحة اللجان المختصة والعاملة في هذا الشأن بمتابعة المستجدات في هذا الموضوع وتبادل المعلومات فيما بين دول المجلس.

وقدم الوزراء المجتمعون الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على ”قيامها بإجلاء العديد من رعايا الدول العربية، وإبقائهم مدة العزل الطبي في دولة الإمارات ومن ثم نقلهم لدولهم“.

إرم نيزظ

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