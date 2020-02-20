سلفا كير ومشار يتفقان على تشكيل حكومة وحدة في جنوب السودان

أعلن زعيم المتمردين سابقا في جنوب السودان ريك مشار، اليوم الخميس، الموافقة على تشكيل حكومة وحدة مع الرئيس سلفا كير.

وقال مشار: “عقدنا اجتماعا مع الرئيس بشأن المسائل العالقة. اتفقنا على تشكيل الحكومة في 22 فبراير/ شباط المقبل”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.

وأضاف أنه سيعين غدا الجمعة بمنصب النائب الأول للرئيس، وأن جميع أعضاء المعارضة سيحصلون على حماية.

من جانبه، أكد سلفاكير كير الاتفاق، قائلا: “إذا كانت هناك أشياء لم نتفق عليها فقد اتفقنا على حلها. سننتهي منها خلال الأيام المقبلة”.

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير أعلن، يوم السبت الماضي، موافقته على مطلب أساسي للمعارضة، هو “العودة إلى نظام فدرالي لعشر ولايات”، ما يمهد لتشكيل حكومة وحدة لإنهاء الحرب الأهلية.

ويواجه سلفا كير، وزعيم المتمردين رياك مشار، ضغوطا دولية متزايدة لحل خلافاتهما بحلول 22 فبراير/ شباط الجاري، وتشكيل حكومة وحدة كجزء من اتفاق سلام.

وتجاوز كير ومشار مهلتين سابقتين، للتوصل إلى سلام لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل 380 ألف شخص على الأقل، وعانى الملايين على أثرها من الفقر الشديد.

ويشكل عدد الولايات نقطة خلافية إذ ستحدد حدود الولايات توزيع السلطة في البلاد، فعندما استقل عن السودان في 2011، كان جنوب السودان يضم عشر ولايات بحسب دستور البلاد، زاد كير عددها في 2015 إلى 28، ولاحقا إلى 32.

سبوتنيك

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